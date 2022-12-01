"Забег Снегурочек" пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Забег Снегурочек" пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 января. Пробежка в сказочных образах – это третий тур конкурса. До этого участницы представят жюри визитные карточки, изюминкой которых станут авторские головные уборы.

А в творческом конкурсе они выступят в образе с вокальными, хореографическими номерами или в оригинальном жанре. Победительница получит звание "Тюменская Снегурочка-2023". Кроме того, участниц отметят в дополнительных номинациях: самая креативная, артистичная, обаятельная, грациозная, очаровательная, музыкальная, нежная, озорная. А кто-то сможет взять и приз зрительских симпатий, сообщает "Вслух.ру".