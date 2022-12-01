  • 25 декабря 202225.12.2022воскресенье
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Забег Снегурочек" пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 января

Общество, 12:49 25 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Забег Снегурочек" пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 января. Пробежка в сказочных образах – это третий тур конкурса. До этого участницы представят жюри визитные карточки, изюминкой которых станут авторские головные уборы.

А в творческом конкурсе они выступят в образе с вокальными, хореографическими номерами или в оригинальном жанре. Победительница получит звание "Тюменская Снегурочка-2023". Кроме того, участниц отметят в дополнительных номинациях: самая креативная, артистичная, обаятельная, грациозная, очаровательная, музыкальная, нежная, озорная. А кто-то сможет взять и приз зрительских симпатий, сообщает "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , Снегурочки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:35 25.12.2022Снятый в Тюмени выпуск шоу "Повара на колесах" показали на Первом канале
14:15 25.12.2022Фотограф "Тюменской линии" стал лауреатом премии В. И. Муравленко
13:59 25.12.2022На гарнир к мясу рекомендуют подавать овощи и зелень
13:31 25.12.2022Три муниципальных музея Тюменской области получили современное оборудование в 2022 году