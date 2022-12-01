В Ялуторовске, Викулово и Нижней Тавде пройдут Елки для одаренных детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Елки для одаренных детей пройдут в Ялуторовске, Викулово и Нижней Тавде. В этом году к ним примкнут и дети мобилизованных земляков. Первой чреду праздников откроет представление в Ялуторовске, которое состоялось уже 25 декабря.

"Мы пригласили 138 детей одаренных, которые являются лидерами в олимпиадах, в спорте и других направлениях. Еще 88 ребят – это дети мобилизованных жителей, и 60 детей – инвалидов. Их встретят в фойе Дед Мороз и Снегурочка, они покажут нашу елочку, немного поиграют и пригласят детей в зрительный зал. Там их ждет коллаборация театра, музыки и it-технологий – сказка "КосмоЕлка", – рассказала специалист Молодежного социально-делового центра Елена Симонова.

Она отметила, что ребят традиционно поздравит глава Ялуторовска Вячеслав Смелик, а каждый юный гость получит сладкий подарок.

В Викулово Елка главы района состоится 26 декабря. В ней традиционно примут участие одаренные дети, также к ним примкнут дети мобилизованных граждан. Они получат подарки и активно отдохнут на празднике.

А в Нижнетавдинском районе района глава Валерий Борисов поздравит ребят с наступающим праздником и вручит благодарственные письма одаренным детям, а также значки "Таланты Тюменской области" 27 декабря. После официальной части их ждет представление и активности с главными новогодними персонажами, сообщает "Тюменская область сегодня".