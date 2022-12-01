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Фотограф "Тюменской линии" стал лауреатом премии В. И. Муравленко

Общество, 14:15 25 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотограф "Тюменской линии" Сергей Елесин стал лауреатом премии В. И. Муравленко за 2022 г. Премия присуждается ежегодно талантливым жителям, которые внесли вклад в развитие юга Тюменской области, а также Ямала и Югры.

Сергея Елесина отметили за серию фотографий, рассказывающих о жизни и труде нефтяников, газовиков, представителей других профессий. А также за многолетний творческий труд, личный вклад в развитие журналистики и издательской деятельности в Тюменской области.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, фотограф "Тюменской линии" является неоднократным победителем и призером международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

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# премия , Сергей Елесин , фотографии

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