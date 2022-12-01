Фотограф "Тюменской линии" стал лауреатом премии В. И. Муравленко
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Фотограф "Тюменской линии" Сергей Елесин стал лауреатом премии В. И. Муравленко за 2022 г. Премия присуждается ежегодно талантливым жителям, которые внесли вклад в развитие юга Тюменской области, а также Ямала и Югры.
Сергея Елесина отметили за серию фотографий, рассказывающих о жизни и труде нефтяников, газовиков, представителей других профессий. А также за многолетний творческий труд, личный вклад в развитие журналистики и издательской деятельности в Тюменской области.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Отметим, фотограф "Тюменской линии" является неоднократным победителем и призером международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.