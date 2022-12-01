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Более 528 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области

Общество, 20:27 25 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 528 тыс. нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области за год. Чаще всего водители превышают скорость – 510 тыс. фактов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Вторым самым часто фиксируемым нарушением является пересечение стоп-линии – 20 тыс. фактов. Третьим – более 8 тыс. проездов перекрестка на красный свет.

Нарушения правил дорожного движения в регионе фиксируются стационарными камерами на 117 участках дорог. В Тюмени расположены 82 из них, еще семь в Ишиме, четыре в Тобольске, по три в Ялуторовске и Заводоуковске.

Кроме того, действуют 55 передвижных комплексов фотовидеофиксации. К примеру, три таких комплекса, которые курсируют по Тюмени фиксируют, как водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Эти камеры появились не так давно и успели снять 11 нарушений.

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# ГИБДД Тюменской области , камеры видеонаблюдения

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