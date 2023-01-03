Тюменцев приглашают сыграть в "настолки" в научной библиотеке

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Настольные игры для детей и взрослых предложит посетителям Тюменской областной научной библиотеки сотрудники компании "Мосигра" 5 и 6 января, начало в 15 часов.

Игротека от "Мосигры" – отличный способ познакомиться с настольными играми и провести время с семьёй и друзьями или найти новых знакомых с таким приятным хобби, считают организаторы.

Как рассказали в библиотеки, настольные игры на площадках учреждения стали проводить с 2013 года. Регулярно "Мосигра" приходит со своими развлечениями на всевозможные массовые мероприятия, такие как "Библионочь".

Для участия в играх необходимо зарегистрироваться в комментариях к посту-анонсу на странице "Мосигры", чтобы организаторы взяли подходящие игры с собой.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.