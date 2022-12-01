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Современная SMART-амбулатория открылась в Тобольском районе

Общество, 18:32 26 декабря 2022

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Современная SMART-амбулатория открылась в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Она появилась благодаря госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Участие в открытии учреждение приняли главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина, глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, а также студенты первого и второго курса Тобольского медицинского колледжа.

В новой амбулатории молодым специалистам помимо оказания плановой и неотложной медицинской помощи, предстоит проводить диспансеризацию, профилактические медосмотры, диагностические мероприятия и функциональные исследования жителей села и ближайших населенных пунктов.

SMART-амбулатория оборудована компьютерной техникой, которая позволяет проводить телемедицинские консультации с врачами областной больницы № 3, электронную выписку льготных рецептов, оформлять электронный лист нетрудоспособности и записывать на прием к врачам поликлиники различного профиля.

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# областная больница № 3 , Тобольский район

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