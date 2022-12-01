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О графике работы в праздники сообщили тюменские почтовые отделения

Общество, 09:41 27 декабря 2022

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

График работы почтовых отделений Тюменской области изменится в новогодние праздники. Выходными станут 1, 2 и 7 января — почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, а пенсии доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

31 декабря отделения Почты России будут работать на час меньше.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения перейдут на обычный режим работы, сообщает управление Федеральной почтовой связи Тюменской области.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.

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# график работы , Почта России

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