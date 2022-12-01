Тюмень возглавила всероссийский рейтинг эффективности городского управления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управленческая команда Тюмени заняла первое место в рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Итоги ежегодного исследования представило Агентство политических и экономических коммуникаций, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Наша большая команда — это прежде всего тюменцы, которые вовлечены в вопросы обсуждения благоустройства, принятия решений по важным городским темам, которые проводят общественные мероприятия и развивают некоммерческий сектор экономики. Обратная связь с вами позволяет нам принимать городские программы и определять вектор развития Тюмени", — написал он.

Рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций делится на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. По каждому из них приводится своя оценка. В АПЭК обратили внимание на то, что в сравнении с 2021 годом Тюмень сохранила лидерские позиции, при этом ее общий балл вырос с 0,654 до 0,676.

Отметим, что второе место в рейтинге занял Са­ле­хард, третье — Казань.