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На трех перекрестках Тюмени отключат светофоры 27 декабря

Общество, 19:20 26 декабря 2022

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

О временном отключении светофоров на трех перекрестках Тюмени 27 декабря предупреждает областная Госавтоинспекция.

С 9 часов 30 минут до 16 часов светофоры погаснут на пересечении улиц Интернациональной и Транспортной. Здесь будет работать регулировщик, обеспечивая проезд транспорта и безопасность движения.

С 9 до 16 часов отключат светофоры на перекрестках улиц Первомайской и Смоленской, а также Первомайской и Вокзальной.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям регулировщика либо дорожных знаков.

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# ГИБДД Тюменской области , светофоры

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