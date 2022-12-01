На трех перекрестках Тюмени отключат светофоры 27 декабря
| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"
О временном отключении светофоров на трех перекрестках Тюмени 27 декабря предупреждает областная Госавтоинспекция.
С 9 часов 30 минут до 16 часов светофоры погаснут на пересечении улиц Интернациональной и Транспортной. Здесь будет работать регулировщик, обеспечивая проезд транспорта и безопасность движения.
С 9 до 16 часов отключат светофоры на перекрестках улиц Первомайской и Смоленской, а также Первомайской и Вокзальной.
Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям регулировщика либо дорожных знаков.