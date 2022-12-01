Тюменцы в 2022 году охотнее смотрели жизнеутверждающие отечественные драмы и комедии

Мост | Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Мост | Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

Тюменцы, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга, в 2022 году отдавали предпочтение жизнеутверждающим отечественным драмам и комедиям. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС, которые на основе статистики спроса на фильмы и сериалы в 2022 году проанализировали трафик среди тюменских пользователей.

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION заняла авантюрная комедия с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым "Секреты семейной жизни". Второе место у детективного сериала со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой в главных ролях "Обоюдное согласие". Третье место тюменцы отдали детективному триллеру с Линдой Лапиньш "Коса".

Лидером по популярности среди фильмов, которые смотрели в этом году тюменские киноманы, стал семейный мюзикл "Энканто". Также в топ любимых картин вошли: фантастический боевик со Скарлетт Йоханссон, боевик о шпионах с Лиамом Нисоном "Игра теней", комедия с Павлом Табаковым и Данилой Козловским "Молодой человек", комедия с Виктором Хориняковым "Непослушник".

Непослушник | Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Непослушник | Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

Среди зарубежных сериалов в 2022 году тюменцы чаще всего смотрели турецкий сериал "Постучись в мою дверь", медицинский сериал "Хороший доктор", скандинавский детектив "Мост", турецкий сериал о любви "Номер 309", драматический сериал Марка Черри "Отчаянные домохозяйки".