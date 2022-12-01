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Первые автомобили "Москвич" поступили в продажу

Общество, 15:58 27 декабря 2022

Автостат | Фото: Автостат

В розничную продажу поступили первые автомобили "Москвич".

Компактный кроссовер "Москвич 3" стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер "Москвич 3е" – 3,5 млн рублей. На первом этапе автомобили будут продавать 11 дилерских центров в Москве, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В 2023 году дилерская сеть "Москвич" расширится на крупные российские города-миллионники и по мере увеличения объемов производства будет увеличивать свое присутствие на рынке России.

Компактный кроссовер "Москвич 3" представляет собой перелицованную версию китайского JAC JS4. В моторную гамму переднеприводного "паркетника" вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый "атмосферник" мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой "механикой", либо с вариатором.

За основу электрокроссовера "Москвич 3e" взята модель JAC Sehol E40X. Модель получила электромотор мощностью 68 л.с. и батарею емкостью 55 кВт-ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки в 410 км.

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