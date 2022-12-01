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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Акции по профилактике ВИЧ объединили более 14 тысяч молодых тюменцев

Общество, 16:20 27 декабря 2022

Более 14 тыс. жителей Тюменской области стали участниками информационной кампании по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в декабре. Мероприятия в социальных сетях проводил областной профилактики и реабилитации, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в социальной сети "ВКонтакте" организовали акцию "Скажи жизни: ДА!". Ее участники делали фото ладони с расположенной на ней красной ленточкой, а затем публиковали их на своих страницах в социальной сети с комментарием: "ВИЧ опасен для жизни! Принимай участие в акции и скажи жизни: "ДА!".

"Этими публикациями ребята попытались привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа, а также в очередной раз напомнили о том, что будущее напрямую зависит от того выбора, который мы делаем сегодня. Акция получила поддержку не только со стороны представителей волонтерского профилактического движения, но и со стороны неравнодушных к проблеме граждан", - рассказали организаторы.

Информационные мероприятия в игровой форме проходили и в оффлйн формате в школах и колледжах региона. Так, интерактивная игра "Будущее начинается сегодня" прошла в Аромашевской школе им. В.Д.Кармацкого и в викуловском отделении Ишимского многопрофильного техникума. Активисты Мальковской школы Тюменского района организовали для ровесников игру "Мой выбор". Студенты филиала Ялуторовского аграрного колледжа в п. Коммунар и Голышмановского агропедколледжа также участвовали в увлекательных мероприятиях по профилактике ВИЧ.

В роли экспертов выступили представители здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, волонтеры-медики. Они оценивали ответы участников, помогали структурировать имеющиеся у ребят знания и расставить необходимые акценты.

Кроме того, состоялись акции с распространением красных ленточек. В Абатском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Тобольском и Ярковском районах волонтеры прикалывали ленточки как нагрудный знак, а в Бердюжском, Нижнетавдинском районах, Голышмановском городском округе с помощью ленточек оформляли стенды и символичные панно.

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# ВИЧ , СПИД

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