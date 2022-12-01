Тюменский клуб ЮНЕСКО "Сибирские золотошвеи" победил во всероссийском конкурсе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский клуб ЮНЕСКО "Сибирские золотошвеи" победил во Всероссийском конкурсе "Лучший клуб ЮНЕСКО России 2022". Он получил признание в номинации "Сохранение культурного наследия" с проектом "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири".

"Мы же 10 лет работаем в Тюменской области и такое признание коллег нашего скромного труда самое ценное. Это неизмеримо! И я рада, что в целом в этом году мы выполнили и даже перевыполнили план проекта", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

Напомним, что в 2022 году под руководством Елены Сулеймановой был разработан проект Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири", который выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Целью стало сохранение историко-культурного наследия региона и приобретение молодежью, в том числе с инвалидностью, новых компетенций в сфере творческих индустрий. Тюменцев обучали техникам золотного шитья для изготовления современных аксессуаров, сувениров и модных коллекций.

Виктория Макарова