Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область. Теперь сотрудники коммунальных служб смогут эффективнее устранять аварии на объектах энергетики, тепло-, водоснабжения, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Напомним, в 2022 году Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР.
Позже вклад Тюменской области в восстановление инфраструктуры региона отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он включил Тюменскую область в перечень субъектов-лидеров по восстановлению первоочередных объектов в ЛНР.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области