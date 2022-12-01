Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область. Теперь сотрудники коммунальных служб смогут эффективнее устранять аварии на объектах энергетики, тепло-, водоснабжения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Напомним, в 2022 году Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР.

Позже вклад Тюменской области в восстановление инфраструктуры региона отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он включил Тюменскую область в перечень субъектов-лидеров по восстановлению первоочередных объектов в ЛНР.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области