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Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область

Общество, 15:36 27 декабря 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Помощь для аварийных бригад доставила в Краснодон Тюменская область. Теперь сотрудники коммунальных служб смогут эффективнее устранять аварии на объектах энергетики, тепло-, водоснабжения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Напомним, в 2022 году Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР.

Позже вклад Тюменской области в восстановление инфраструктуры региона отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он включил Тюменскую область в перечень субъектов-лидеров по восстановлению первоочередных объектов в ЛНР.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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