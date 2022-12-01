Каталог культурно-исторического наследия золотного шитья Сибири выпустят в Тюмени

| Фото: фондкультурныхинициатив.рф | Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Каталог "Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири" в рамках реализации проекта "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири" выпустят в Тюмени в феврале 2023 года. Всего планируется изготовить 300 экземпляров.

Он будет посвящен искусству золотного шитья – художественному промыслу, получившему широкое распространение в Тобольской губернии, начиная с XVIII века.

"В каталог войдут мои наработки, материалы из архивов, музеев, фондов, эксперты которых активно включались в работу над его созданием. Насколько знаю, это первое такое исследование по истории развития сибирского золотошвейного промысла в регионе", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

В содержании будет три раздела. Первая часть - об истории промысла. В нее вошли архивные данные, исторические документы, фотографии образцов золотного шитья, которые делали в Тюменской области. Вторая посвящена летописи возрождения. Фундаментом для этой главы стала магистерская диссертация Елены Сулеймановой по теме: "Золотное шитье Западной Сибири: история и проблема возрождения промысла", которую она защитила по специальности "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Тюменцы увидят материалы и фотографии экспонатов из частной коллекции магистра и многое другое.

"Первая часть получилась научно-исследовательской, вторая прикладной, практической такой. В третьей же будут представлены материалы по итогам мастер-классов и фокус-групп проекта. Участники - тюменские студенты разработали и изготовили сувениры, аксессуары, коллекцию одежды под названием "Вейя". Всех авторов и партнеров в каталоге мы обязательно отметим, а также подарим им экземпляр на презентации. Также любой желающий, пришедший к нам на представление каталога, сможет получить его бесплатно", - рассказала руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири".

Отметим, коллекция "Вейя" представлена на выставке "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации" в музее "Дом Машарова". Жители Тюмении смогут посетить ее бесплатно до конца марта 2023 года.

Напомним, проект Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

Виктория Макарова