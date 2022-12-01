10 новых автобусов поступило в школы Ярковского района

| Фото: vk.com/club117894699 | Фото: vk.com/club117894699

10 ПАЗов на 28 мест каждый поступили в восемь школ Ярковского района 27 декабря. Преимущества нового транспорта оценит 781 ученик.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель по социальным вопросам администрации Ярковского района Светлана Ожгибесова.

"Ключи от новых школьных автобусов получили водители Новоалександровской, Староалександровской, Маранской, Новоселовской, Покровской и Щетковской школ. По два автобуса теперь будет у Дубровинской и Плехановской школ", - говорит она.

В сентябре 2022 года Новоалександровская школа успела получить новый автобус. 781 ученик на подвозе – это стабильное количество для района. Всего в Ярковском районе насчитывается 2 тыс. 931 учащийся в 19 школах.

Автобусы поступили в район в рамках федеральной программы обновления парка школьных автобусов по нацпроекту "Образование".

Напомним, всего в Тюменскую область в 2022 году в школы поступило 104 новых автобуса, в том числе 52 - приобретены за счет средств федерального бюджета по линии Минпромторга России. Более 28 тыс. обучающихся в этом учебном году ежедневно перевозятся на них.

Анжела Лебедева