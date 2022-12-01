Минцифры призывает пользователей обновить приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на ОС Android

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старые версии приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на операционной системе Android не будут запускаться с 27 декабря. Об этом сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы продолжать пользоваться приложениями требуется их обновить через магазин приложений. Это позволит сохранить безопасность передаваемых данных, уточнили в федеральном ведомстве. Также в настройках устройства можно включить автообновление, в этом случае на смартфоне всегда будет актуальная и рабочая версия.