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Воспитанники уватской Детской школы искусств отметят новоселье в 2023 году

Общество, 10:05 06 февраля 2023

vk.com/etyud_tmn

Детская школа искусств Увата после сноса аварийного здания базируется в местной общеобразовательной школе. В 2023 году воспитанники отметят новоселье. Для них будет проведен капремонт в здании по ул. Молодежной, закуплено новое оборудование.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в районной администрации.

Вопрос о судьбе детской школы искусств задали жители Увата во время прямой линии с главой Вячеславом Елизаровым в конце декабря 2022 года.

Специалисты администрации обследовали освободившееся здание детского сада по ул. Молодежной. Смета на ремонт составлена, из бюджета выделены средства. Направлены заявки на дополнительное оснащение школы.

"Надеемся, что в новом здании будет комфортно. Хочется отметить, что воспитанники ДШИ занимают призовые места в региональных и всероссийских конкурсах, конечно, за достижения хочется сказать спасибо преподавателям и пожелать новых достижений. Мы будем создавать для этого благоприятные условия", - сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В ДШИ Увата работают отделения живописи, вокала, хореографии, игры на фортепиано, аккордеоне, гитаре с разными сроками обучения. С переездом в новое здание планируется открытие театрального отделения на 10 человек и класс саксофона на восемь школьников.

Всего в детской школе искусств Увата на 1 января 2023 года на бюджетной основе обучаются 324 учащихся. На платной основе - 118 воспитанников.

Анжела Лебедева

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# детская школа искусств , Уватский район

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