Пожилой мужчина пропал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

67-летний мужчина пропал в Тюмени 27 декабря. Информация с его фотографией и приметами опубликована в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" во ВКонтакте.

"Днем 27 декабря 2022 года ушел в неизвестном направлении. Рост 176, худощавого телосложения. Побрит налысо. Глаза голубые", – сообщается в ориентировке.

Был одет в черную куртку и брюки, черные резиновые сапоги. На голове – черная вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.