Отличившимся сотрудникам тюменского ГУ МЧС вручили медали в День спасателя

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Медали вручили отличившимся сотрудникам МЧС за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности в Тюмени, в День спасателя, 27 декабря. Также присвоены очередные офицерские звания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов и глава города Тюмени Руслан Кухарук поздравили сотрудников ведомства, отметив их образцовую деятельность почетными грамотами и благодарственными письмами.

"Наша работа неразрывно связана с ежедневным риском. Сотрудники МЧС России работают и в огне пожаров, и на затопленных территориях, спасают людей из завалов, доставляют гуманитарные грузы. Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей – эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Тюменской области", – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.