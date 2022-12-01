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Отличившимся сотрудникам тюменского ГУ МЧС вручили медали в День спасателя

Общество, 20:51 27 декабря 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Медали вручили отличившимся сотрудникам МЧС за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности в Тюмени, в День спасателя, 27 декабря. Также присвоены очередные офицерские звания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов и глава города Тюмени Руслан Кухарук поздравили сотрудников ведомства, отметив их образцовую деятельность почетными грамотами и благодарственными письмами.

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"Наша работа неразрывно связана с ежедневным риском. Сотрудники МЧС России работают и в огне пожаров, и на затопленных территориях, спасают людей из завалов, доставляют гуманитарные грузы. Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей – эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Тюменской области", – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , День спасателя , праздник

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