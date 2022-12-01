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Военный учебный центр создадут в Тюменском государственном университете

Общество, 23:08 27 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военный учебный центр создадут в Тюменском государственном университете. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в России создадут 16 таких центров. Помимо Тюмени их откроют в Кирове, Благовещенске, Ижевске, Липецке, Саранске, Великом Новгороде, Астрахани, Орле, Йошкар-Оле, Пскове, Южно-Сахалинске, Смоленске, Череповце, Ярославле, Грозном.

"Минобрнауки России и Минсельхозу России в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете, осуществить необходимые мероприятия по созданию военных учебных центров", – следует из документа.

Текст распоряжения опубликован по ссылке.

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# Михаил Мишустин , ТюмГУ

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