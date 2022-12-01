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135 старшеклассников УФО пройдут обучение в медико-фармацевтической школе в Тюмени

Общество, 12:38 28 декабря 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Открытая медико-фармацевтическая школа для одаренных подростков УФО пройдет на базе Тюменского медицинского университета с 4 по 7 января 2023 года. Ее участниками станут 135 ребят из 8-11 классов школ Тюменской области, Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, сообщает пресс-служба вуза.

Всего в отборе приняли участие более 720 человек. Тема школы - "Движение". Занятия по анатомии и морфологии лекарственных растений, биохимии, фармацевтическим дисциплинам, зоологии позвоночных, молекулярной биологии традиционно проведут преподаватели Тюменского ГМУ, МФТИ, МГУ им. Ломоносова.

В зимней школе учащиеся познакомятся с такими медицинскими областями как офтальмология, хирургия, стоматология.

Весенняя медико-фармацевтическая школа пройдет в ТМУ с 27 по 30 марта.

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# Тюменский медицинский университет , школьники

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