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Тюменцев приглашают сдать ненужные вещи в "Куб добра" для благотворительного магазина

Общество, 12:49 28 декабря 2022

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Специальный контейнер "Куб добра" по сбору вещей для благотворительного магазина "Лафф-ка" установили в "Конторе пароходства" до 9 января. Тюменцы могут сдать взрослую и детскую одежду, обувь, канцелярию, игрушки, полотенца, книги и другие предметы, которые находятся в хорошем состоянии.

К 28 декабря тюменцы принесли уже пять пакетов с различными вещами, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор акции, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

"Мы хотим поддерживать тех, кто в этом нуждается, и делаем это вот таким способом. Акция про осознанное потребление, про помощь и заботу, а сейчас особенно важно держаться вместе и дарить положительные эмоции и тепло", - подчеркнула она.

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Отметим, что "Куб добра" устанавливают в Тюмени с 2019 года. За это время собрано 1 тыс. 300 кг вещей.

Виктория Макарова

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# благотворительность , вещи , медиацентр

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