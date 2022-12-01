Тюменцев приглашают сдать ненужные вещи в "Куб добра" для благотворительного магазина

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Специальный контейнер "Куб добра" по сбору вещей для благотворительного магазина "Лафф-ка" установили в "Конторе пароходства" до 9 января. Тюменцы могут сдать взрослую и детскую одежду, обувь, канцелярию, игрушки, полотенца, книги и другие предметы, которые находятся в хорошем состоянии.

К 28 декабря тюменцы принесли уже пять пакетов с различными вещами, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор акции, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

"Мы хотим поддерживать тех, кто в этом нуждается, и делаем это вот таким способом. Акция про осознанное потребление, про помощь и заботу, а сейчас особенно важно держаться вместе и дарить положительные эмоции и тепло", - подчеркнула она.

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Отметим, что "Куб добра" устанавливают в Тюмени с 2019 года. За это время собрано 1 тыс. 300 кг вещей.

Виктория Макарова