Экспортерам Тюменской области расскажут о преодолении технических барьеров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Технические барьеры. Что нужно знать о сертификации продукции и производства" для экспортеров Тюменской области пройдет в гостинице "Спасская" (ул. Ленина, 2а) 19 января. Спикером выступит бизнес-консультант, эксперт-практик, автор и ведущий учебных программ дополнительного образования по ВЭД Илья Шпирт, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Участникам расскажут: о видах и этапах сертификации производства и продукции, которые необходимы для осуществления экспортной деятельности; кто является основным игроком в области технического регулировании; какая ответственность возложена на производителя, как субъекта цепочки поставок; какими правами обладают покупатели экспортной продукции.

Участие бесплатное. Прием заявок до 18 января по регистрации.

Подробней по телефону: +7 3452 49-99-44 / доб. 603.