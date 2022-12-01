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У 40 жителей Уватского района выявили патологии на новых флюорографах

Общество, 16:20 28 декабря 2022

пресс-служба областной больницы №20 | Фото: пресс-служба областной больницы №20

Различные заболевания выявили у 40 жителей Уватского района на новых флюорографах с сентября 2022 года. Аппараты установлены в поликлинике села Уват и в участковой больнице поселка Туртас, на их приобретение было затрачено 15 млн рублей из регионального бюджета.

"Новый аппарат имеет широкие возможности для обработки и передачи на внешние носители цифровых снимков, что улучшает качество диагностики заболеваний органов дыхания. Все пациенты с выявленными патологиями взяты на контроль и получают необходимое лечение", — сообщила главный врач областной больницы № 20 Наталья Телегина.

Всего с начала 2022 года флюорографическое обследование прошли 11 тыс. 620 взрослых и 687 подростков. Было выявлено около трехсот патологий, среди них 136 доброкачественных новообразований и один случай онкологии, сообщает пресс-служба областной больницы №20.

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# флюорограф

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