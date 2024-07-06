Софья Онопенко на фестивале в Тобольске исполнит "Кукушку рябую" а капелла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Певица Софья Онопченко - победитель шоу Голос", ученица Александра Градского - впервые принимает участие в XV Музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле" 6 июля. Она исполнит русскую народную песню "Кукушка рябая" а капелла.

"Эта песня для меня самая дорогая, потому что идёт со мной с раннего возраста. Я родом из Воронежской области. Эта песня - свадебный плач девушки. Кукушка рябая сравнивается с девушкой, которую отдают замуж. Я в этой песне отражаю свою малую Родину", - рассказала Софья в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Знакомство с художественным руководителем фестиваля "Лето в Тобольском кремле" Юрием Медянком произошло на концерте, посвящённом Александре Пахмутовой в Волгограде. Предложение - участвовать в культурном событии Тобольска - приняла не раздумывая.

"Я сразу же поняла, какое это будет место силы. Я со своим репертуаром идеально подхожу к этим местам. Я всю жизнь пою о нашей земле, о России, объездила всю страну, но в Тобольске не была. Это счастье быть в таком городе и спеть свой любимый репертуар", - подчеркнула певица.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в большом концерте фестиваля принимают участие шесть оперных певцов, актёры театра и кино, Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижёра и художественного руководителя "Лето в Тобольском кремле" Юрия Медяника.

Прямую трансляцию концерта проведёт телеканал "Россия - Культура", начало в 21 час 25 минут.

Напомним, главное музыкальное событие лета получило федеральный статус.

Анжела Лебедева