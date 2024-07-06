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Музыкальный фестиваль в Тобольске стал федеральным

Общество, 19:33 06 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" получил статус федерального события. Презентация региона с его туристической привлекательностью, международная премия в области событийного туризма, заинтересованность власти и бизнеса позволили привлечь в программу большую плеяду оперных певцов, актеров театра и кино, которых благодаря поддержке телеканала "Россия - Культура" увидит вся страна 6 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Мы движемся во всех направлениях, которые сегодня популярны в стране. Это и съёмки фильмов, их поддерживает как регион, так и наш партнёр - компания СИБУР. Синергия наших усилий позволила выбрать проекты, на которых мы аккумулируем наше внимание. И когда регион - мощный партнёр, есть качественная инфраструктура и профессиональные музыканты во главе с Юрием Медяником, это дает возможность выходить на новый уровень", - пояснил он.

Впервые у фестиваля появился художественный руководитель - главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Участие в юбилейном фестивале заслуженных артистов РФ, знаменитых актёров - его заслуга.

"Этот фестиваль - первый шаг на пути его развития. Мы подведём определённую черту и пойдем далее. В какую сторону - этим слушатели будут приятно удивлены", - сказал Медяник во время пресс-конференции во Дворце наместника.

Шесть оперных певцов, которые ранее покоряли международные сцены, участвуют в Большом концерте "Ключ к Сибири". Среди них - Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано), Вероника Джиоева (сопрано), Иван Гынгазов (тенор), Сергей Севастьянов.

Локацией стал Софийский двор Тобольского кремля. Его стены позволят организаторам представить визуальный ряд, связанный с историей освоения Сибири.

Конферансье концерта - актёр Сергей Бурунов. Он познакомит зрителей с биографией Петра Ершова. Читать "Конька-горбунка" будут Александр Шакиров и Александра Ребенок.

Во время пресс-конференции обладатели тенора, сопрано, колоратурного сопрано и актёры, музыканты признались, что многие впервые увидели Тобольск и были поражены его красотой.

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Трансляция концерта фестиваля "Лето в Тобольском Кремле" предварительно начнётся в 21 час 25 минут.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , Лето в Тобольском кремле , Юрий Медяник

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