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Роспотребнадзор следит за качеством воды в пострадавших от паводка районах

Общество, 16:19 07 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 336 проб воды, в том числе поверхностных и подземных вод отобрали на исследование сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Пробы исследуются по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Продолжается также лабораторный контроль воды, подвозимой в населённые пункты Казанского и Абатского районов.

За период паводка в пункте временного размещения отобрано и исследовано 565 проб готовых блюд и пищевых продуктов и 456 проб воды.

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