Роспотребнадзор следит за качеством воды в пострадавших от паводка районах
Общество, 16:19 07 июля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
8 тыс. 336 проб воды, в том числе поверхностных и подземных вод отобрали на исследование сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Пробы исследуются по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
Продолжается также лабораторный контроль воды, подвозимой в населённые пункты Казанского и Абатского районов.
За период паводка в пункте временного размещения отобрано и исследовано 565 проб готовых блюд и пищевых продуктов и 456 проб воды.