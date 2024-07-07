Роспотребнадзор следит за качеством воды в пострадавших от паводка районах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 336 проб воды, в том числе поверхностных и подземных вод отобрали на исследование сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Пробы исследуются по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Продолжается также лабораторный контроль воды, подвозимой в населённые пункты Казанского и Абатского районов.

За период паводка в пункте временного размещения отобрано и исследовано 565 проб готовых блюд и пищевых продуктов и 456 проб воды.