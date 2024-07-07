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Тюменскую область отметили памятной статуэткой выставки "Россия"

Политика, 16:44 07 июля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Памятные статуэтки регионам-участникам выставки "Россия" вручил первый замруководителя администрации президента России и председатель оргкомитета выставки-форума Сергей Кириенко. От Тюменской области награду получил заместитель губернатора Эдуард Бакиев.

На территории комплекса ВДНХ состоялась церемония благодарности всех, кто работал на выставке — регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, СМИ. Сергей Кириенко отметил, что "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест на планете.

"Её гостями стали более 18 миллионов человек. Я посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", - добавил он.

Сергей Кириенко также вручил награды представителям регионов, чьи стенды были представлены в павильоне № 75.

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