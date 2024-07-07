На выставке "Россия" тюменец сделал предложение любимой

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы Андрей и Катя осматривали международную выставку-форум на ВДНХ. На стенде Тюменской области девушку ждал сюрприз - на большом экране разместили ролик, который подготовил Андрей.

Он преподнес любимой кольцо и попросил стать его женой. Символично, что предложение молодой человек сделал в преддверии Дня семьи любви и верности. "А еще когда как не в Год семьи создавать свою семью", - пошутил Андрей.

Посетители выставки, ставшие свидетелями этого события, от души поздравили молодых людей.