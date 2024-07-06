Александр Моор поблагодарил викуловчан за самоотверженность в борьбе с паводком

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Слова благодарности всем, кто участвовал в борьбе с паводком — сотрудникам МЧС и областной спасательной службы, сотрудникам полиции, добровольцам, волонтерам, работникам социальных служб и всем жителям Викуловского района выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время поздравления жителей со 100-летием муниципалитета глава региона отметил характер, который викуловчане проявили во время половодья 2024 года.

"Мы с вами пережили самое крупное за всю историю наблюдений половодье. Не просто пережили, мы прошли этот период сплоченно и самоотверженно. Я знаю, я это видел своими глазами. Я был здесь много раз. И хочу еще раз на этой сцене сказать слова благодарности всем, кто участвовал в борьбе с паводком. Вы большие молодцы!", - подчеркнул губернатор, добавив, что сегодня стоит важная задача — ликвидация последствий паводка.

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею района, губернатор также вручил благодарности жителям Викуловского района, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка в Тюменской области объявлена благодарность коллективу Викуловского районного суда Тюменской области в лице временно исполняющей обязанности председателя Елене Березинской. За заслуги в развитии почтовой связи — почтальону первого класса Ишимского почтамта Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Анне Бормотовой. За заслуги в развитии образования — педагогу-психологу Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии отдела образования администрации Викуловского района Светлане Муромцевой.