  • 6 июля 20246.07.2024суббота
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер северный

Александр Моор поблагодарил викуловчан за самоотверженность в борьбе с паводком

Губернатор, 16:33 06 июля 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Слова благодарности всем, кто участвовал в борьбе с паводком — сотрудникам МЧС и областной спасательной службы, сотрудникам полиции, добровольцам, волонтерам, работникам социальных служб и всем жителям Викуловского района выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время поздравления жителей со 100-летием муниципалитета глава региона отметил характер, который викуловчане проявили во время половодья 2024 года.

"Мы с вами пережили самое крупное за всю историю наблюдений половодье. Не просто пережили, мы прошли этот период сплоченно и самоотверженно. Я знаю, я это видел своими глазами. Я был здесь много раз. И хочу еще раз на этой сцене сказать слова благодарности всем, кто участвовал в борьбе с паводком. Вы большие молодцы!", - подчеркнул губернатор, добавив, что сегодня стоит важная задача — ликвидация последствий паводка.

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею района, губернатор также вручил благодарности жителям Викуловского района, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка в Тюменской области объявлена благодарность коллективу Викуловского районного суда Тюменской области в лице временно исполняющей обязанности председателя Елене Березинской. За заслуги в развитии почтовой связи — почтальону первого класса Ишимского почтамта Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Анне Бормотовой. За заслуги в развитии образования — педагогу-психологу Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии отдела образования администрации Викуловского района Светлане Муромцевой.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Викуловский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:33 06.07.2024Александр Моор поблагодарил викуловчан за самоотверженность в борьбе с паводком
13:32 06.07.2024Викуловский район Тюменской области отмечает 100-летие
17:36 05.07.2024В Тюменской области расширен список льготников на газификацию
09:53 05.07.2024Шесть творческих коллективов Тюменской области получат гранты в 300 тысяч рублей