715 домов в Тюменской области дезинфицировали после паводка

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Дезинфекция 715 домовладений, 231 колодца и скважины, пяти социальных объектов проведена в освобожденных от паводковых вод населенных пунктах, сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

Дератизация проведена на площади 259,39 га, дезинсекция и ларвицидные обработки на площади 39,5 га.

Вакцинированы против гепатита 3 тыс. 8979 человек, против брюшного тифа - 3 тыс. 500, дизентерии - 1 тыс. человек.