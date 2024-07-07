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715 домов в Тюменской области дезинфицировали после паводка

Общество, 17:11 07 июля 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Дезинфекция 715 домовладений, 231 колодца и скважины, пяти социальных объектов проведена в освобожденных от паводковых вод населенных пунктах, сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

Дератизация проведена на площади 259,39 га, дезинсекция и ларвицидные обработки на площади 39,5 га.

Вакцинированы против гепатита 3 тыс. 8979 человек, против брюшного тифа - 3 тыс. 500, дизентерии - 1 тыс. человек.

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