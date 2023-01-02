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Тюменское "Боевое братство" помогает участникам спецоперации

Общество, 19:12 02 января 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Почти сто спальных мешков и около пятисот комплектов нижнего белья собрали для участников специальной военной операции члены Тюменского "Боевого братства".

Также для очередной партии гуманитарки, сообщается на сайте общественной организации, областная больница №15 из села Нижняя Тавда предоставила 700 пар тёплых носков. А тюменские "Моторостроители" изготовили и доставили в офис "Боевого братства" еще одну партию стальных кошек. Ишимские предприниматели отправили алюминиевую посуду: кастрюли и сковороды, удобные для подогрева и приготовления пищи на газовых горелках и портативных плитках.

В начале декабря от тюменского отделения "Боевого братства" была доставлена помощь в именные подразделения "Тобол" и "Сибирь". Вещевое продовольственно-фуражное снабжение и спецсредства бойцам вручил руководитель тюменского отделения Валентин Глушко.

"Нам часто приходилось вставать на защиту Отечества. Защищаем его и по сей день, и не отступим", - заявил он на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Официально братство возникло 26 декабря 1997 года на первом всероссийском съезде ветеранов локальных войн и военных конфликтов, но, на самом деле, как отметил Валентин Глушко, всегда существовало негласно, ведь нет истории без войн.

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# Боевое братство , Валентин Глушко

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