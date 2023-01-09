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Тюменские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет

Экономика, 11:54 09 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании приглашают принять участие в бизнес-миссии в Египет 14-16 февраля. В структуре российского экспорта в Египет преобладают поставки зерновых — 37% от общего объёма, медь и изделия из неё — 10%, древесина и продукты из неё — 9% и прочие товары — 8%, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

По мнению экспертов, партнёрство с Египтом позволит России укреплять свои позиции не только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, но и в субтропической Африке.

Центр поддержки экспорта Тюменской области берет на себя следующие расходы: подготовка сувенирной продукции для участников; трансфер на территории иностранного государства; техническое и лингвистическое сопровождение переговоров; аренда помещения и оборудования для переговоров; формирование или актуализация коммерческого предложения; организация деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями в иностранном государстве.

Расходы на перелет, проживание, питание, визовое обеспечение участники бизнес-миссии несут самостоятельно.

Обязательное условие участия: компания (или ИП) зарегистрирована на территории Тюменской области; компания входит в Единый реестр субъектов среднего и малого предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)

Заявки принимают до 13 января.

Обращаться по телефону: +7 3452 49-99-44 / доб. 603.

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# предпринимательство , экспорт

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