Первых пациентов приняла новая SMART-амбулатория в Тобольском районе

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Новую амбулаторию открыли в с. Байкалово Тобольского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ней будут обслуживать 3 тыс. 775 взрослых и маленьких пациентов из сельских поселений, расположенных в радиусе 114 кv. Амбулатория рассчитана на 70 посещений за смену. В ней разместились аптечный пункт, кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера, палата дневного стационара, а также процедурный, прививочный и физиокабинеты.

Амбулатория оборудована новейшей компьютерной техникой, в том числе по хранению и передаче медицинских данных. Интернет-технологии позволяют проводить телемедицинские консультации с врачами ОБ № 3 Тобольска, выполнять электронную выписку льготных рецептов, оформлять электронный лист нетрудоспособности и записывать на прием к врачам поликлиники различного профиля.

Медучреждение открыли по программе модернизации первичного звена здравоохранения.