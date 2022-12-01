Тюменская область передала бойцам в зону СВО квадракоптеры и цифровые радиостанции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квадракоптеры, цифровые радиостанции, бензиновые генераторы и печки передали в бригаду специального назначения, выполняющую задачи СВО, из Тюменской области. Оборудование закуплено из средств бюджета региона, сообщает информационный центр правительства.

Доставил и передал бойцам оборудование общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко.

"Хочу передать слова благодарности жителям Тюмени, всем, кто не остался равнодушным, кто нам помогает, кто верит в нас. Во многом победа зависит также от вас. Также хочу передать слова благодарности правительству Тюменской области и Федерации самбо", - сказал офицер спецназа.