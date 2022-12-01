Тюменских школьников приглашают провести новогодние каникулы со звездами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М".

Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, и попробуют свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов. Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы "неМодные", участник шоу "ТАНЦЫ на ТНТ" Саша Перцев и другие.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта "Поколение М" со 2 по 8 января 2023 года. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и выполнять творческие задания.

Организаторы, по словам директора филиала МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, разработали образовательную программу онлайн-кэмпа таким образом, чтобы было интересно и полезно каждому участнику.

"Задания от звездных наставников можно выполнять в удобное для ребенка время, потребуется только доступ к интернету на смартфоне. Надеюсь, тюменские ребята с удовольствием примут участие, продемонстрируют свои креативные навыки и смогут побороться за главные награды", – рассказала она.

Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС "Поколения М". И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.