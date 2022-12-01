Светофоры установят на пяти аварийных участках Тюмени

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Светофоры появятся в пяти местах концентрации ДТП в Тюмени в 2023 году. Дорожные участки определили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло под руководством главы города Руслана Кухарука.

Светофоры установят в районе остановочных пунктов "Больничный комплекс" по ул. Ямской и в районе дома № 2а по ул. Курортной, в районе дома № 14 по ул. Одесской, по улице Тимуровцев в районе автобусной остановки "Магистральная", на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Андрея Бушуева, по улице Первомайской в районе примыкания улицы Комсомольской, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.