Новый ФАП открыли для жителей деревни Банниково Абатского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся для жителей деревни Банниково Абатского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Здание прежнего ФАПа было приспособленным, ранее в нем находился детский сад.

В деревне Банниково проживают 449 человек, в том числе 101 ребенок.

Для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи в новом ФАПе созданы все условия, имеется современное оборудование. Для работы на нем медперсонал прошел дополнительное обучение.