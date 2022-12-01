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Новый ФАП открыли для жителей деревни Банниково Абатского района

Общество, 17:26 29 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся для жителей деревни Банниково Абатского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Здание прежнего ФАПа было приспособленным, ранее в нем находился детский сад.

В деревне Банниково проживают 449 человек, в том числе 101 ребенок.

Для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи в новом ФАПе созданы все условия, имеется современное оборудование. Для работы на нем медперсонал прошел дополнительное обучение.

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# здравоохранение , ФАП

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