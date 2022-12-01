Тюменских школьников наградили за лучшие ролики против экстремизма и терроризма

| Фото: группа "Администрация города Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тюмени" ВКонтакте

Лучшие видеоролики от школьников на антитеррористическую и антиэкстремистскую тематику выбрали в Тюмени. Победителями и призерами VIII ежегодного творческого конкурса стали учащиеся шести общеобразовательных учреждений, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Всего на конкурс поступило 26 видеороликов, над созданием которых работали более 140 школьников. Первое место в направлении "Бдительность — залог безопасности" заняли учащиеся школы № 65 за видеоролик "Подозрительная ситуация: что делать и кому звонить", победитель в номинации "Многоликая Тюмень моя" — учащиеся школы № 22.

Конкурс организовали департамент безопасности жизнедеятельности совместно с департаментом образования администрации Тюмени.