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В Тюменской области предприниматели инвестируют 2,6 млрд рублей в новые производства

Экономика, 13:27 30 декабря 2022

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Портфель инвестиционных проектов Тюменской области пополнился тремя новыми бизнес-проектами с общим объемом финансирования 2,6 млрд рублей. Будет создано 530 рабочих мест, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Два инвестора представили проекты по расширению действующего бизнеса. Один из них - возведение производственно-складского комплекса для выпуска и хранения снековой продукции. Проект будет реализован в индустриальном парке "Богандинский".

Технологическую площадку по производству продукции для нефтегазовой отрасли построит еще один инвестор.

Эксперты поддержали идеи предпринимателей, готовы оказывать комплексное сопровождение.

Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов отметил, что в 2022 году принято на сопровождение 83 инвестиционных проекта.

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# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области

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