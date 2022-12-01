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Юные тюменцы изучат мир растений и животных с помощью микроскопа

Общество, 13:15 30 декабря 2022

"Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Мастер-класс "От линзы до микроскопа" проведет 5 и 6 января эколого-биологический центр дворца творчества и спорта "Пионер". Начало в 13 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Ребята возраста от 10 до 17 лет смогут сформировать представление о том, что такое микроскоп, для чего он нужен и как с ним работать. Школьники изучат мир растений и животных абсолютно с другой стороны.

Мастер-классы для всех желающих проходят бесплатно. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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# Дворец Пионер

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