Юные тюменцы изучат мир растений и животных с помощью микроскопа

| Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Мастер-класс "От линзы до микроскопа" проведет 5 и 6 января эколого-биологический центр дворца творчества и спорта "Пионер". Начало в 13 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Ребята возраста от 10 до 17 лет смогут сформировать представление о том, что такое микроскоп, для чего он нужен и как с ним работать. Школьники изучат мир растений и животных абсолютно с другой стороны.

Мастер-классы для всех желающих проходят бесплатно. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.