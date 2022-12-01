В Тюменской области все мобилизованные и добровольцы получают по 100 тыс. рублей

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Выплату в размере 100 тыс. рублей из бюджета Тюменской области получили все тюменские мобилизованные и добровольцы. Предоставление этой меры поддержки в регионе будет продолжено.

Как пояснили в информационном центре правительства региона, оказание материальной помощи в размере 100 тыс. рублей – это разовая мера поддержки.

"Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о прекращении данных выплат - это не соответствующее действительности толкование постановления правительства Тюменской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России". Срок действия данного постановления будет продлен", - отметили в инфоцентре правительства.