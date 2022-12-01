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Новое заведение откроют в Тюмени в здании первой в Западной Сибири каменной водокачки

Общество, 17:23 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое заведение появится в историческом здании первой в Западной Сибири каменной водокачки с паровым двигателем на набережной Тюмени в 2023 году. Открытие запланировано на весну, сообщает холдинг "Максим".

Здание расположено по адресу 25 Октября, 23б. Оно было построено в 1864 году на добровольные пожертвования тюменского купечества и в немалой степени городского главы Ивана Подаруева, который и был инициатором всего строительства. От этой станции был проложен и первый водопровод, призванный снабжать город водой с низкого берега Туры, поэтому улицу и назвали Водопроводной.

Создание нового проекта пройдет при поддержке мультицентра "Контора пароходства", который уже не первый год работает над развитием этой части набережной. Задача двух команд – органично вписать заведение в общую концепцию – живого общественного места с историей. Для создания заведения планируется привлечь молодых художников, ремесленников и других представителей креативных индустрий.

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# Контора пароходства , набережная Туры

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