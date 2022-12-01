В тюменской библиотеке "вылечили" 18-летнюю книгу

Тюменская областная научная библиотека Тюменская областная научная библиотека

На мастер-классе "Подари книге вторую жизнь" участники восстановили книгу, которая вышла в свет в 2004 году. Она была не только зачитана до дыр, но и "полечена" скотчем, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

"Проведя диагностику книги, специалисты отдела прописали все необходимые процедуры: разбор издания, ремонт переплета, замену корешка, укрепление уголков. Пройдя курс начинающего "врача", на котором сотрудники рассказали об оборудовании, показали инструменты и материалы, различные виды бумаги, клея, участница мастер-класса приступила к "лечению" книги", - говорят библиотекари.

Сначала был удален скотч. Затем блок аккуратно отделили от переплетных крышек, подобрали переплетный материал, которым восполнили утраты корешка.

Восстановить любимое издание на мастер-классе "Подари книге вторую жизнь" можно 11 января с 14 до 16 часов. Билеты можно купить по Пушкинской карте.