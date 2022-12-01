Названы лучшие работы конкурса детского рисунка к 100-летию Тобольского района

| Фото: телеграм-канал "Тобольский район. Новости" | Фото: телеграм-канал "Тобольский район. Новости"

Подведены итоги конкурса "Я рисую Тобольский район", посвященного 100-летию муниципалитета. На него поступило более сотни детских работ.

Работы оценивали по двум номинациям: "Тобольский район в лицах" и "Объекты и пейзажи Тобольского района" и по четырем возрастным группам: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет. Эксперты определили трех победителей в каждой номинации и возрастной группе.

В следующем туре участники боролись за приз зрительских симпатий. Победителем открытого голосования стала Яна Маркина из центра творчества Тобольского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.