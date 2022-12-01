Трудоустройство на Озоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить работу своей мечты с достойной зарплатой и приятными бонусами, а также с перспективой карьерного роста можно на Интернет-платформе Озон.

Миллионы людей по всей стране ежедневно ищут подходящую работу через разные тематические ресурсы. Но подобные поиски не всегда заканчиваются успешно, так как огромное количество объявлений в Сети размещают мошенники. В отличие от таких ресурсов Ozon является надежной платформой, где публикуются только проверенные объявления реальных работодателей.

Озон – это маркетплейс, в категориях которого представлено более 150 млн товарных позиций от разных продавцов. Следует отметить, что свыше 90 % товарооборота маркетплейса обеспечивается благодаря сторонним продавцам, количество которых достигает на этом этапе 180 тыс.

Ассортимент постоянно обновляется, а количество партнерских торговых компаний увеличивается практически ежедневно. Через Озон покупки успели сделать уже более 33 млн пользователей, и это число тоже растет. Компания активно развивает разные сервисы. Например, уже работает подразделение Ozon Job на сайте https://job.ozon.ru, которое занимается трудоустройством граждан.

Ограничений в этом направлении у маркетплейса практически нет. Через официальный портал или приложение можно найти любую вакансию. Особой популярностью среди соискателей пользуется карьера в Ozon – быстрорастущей компании, постоянно нуждающейся в инициативных, хорошо подготовленных и ответственных кадрах. На официальном сайте всегда можно найти свежие объявления с приглашением специалистов в следующие подразделения компании:

● Fintech-продукты;

● Ozon fresh;

● Ozon Tech;

● Ozon Bank;

● Офис;

● IT;

● Логистика.

Если вас интересуют вакансии курьера в Москве, вы легко найдете их в соответствующем разделе сайта. Список вакансий постоянно обновляется, поэтому нужно внимательно отслеживать его, чтобы найти подходящую позицию.

Информация предоставлена - ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"

ОГРН - 1027739244741

Адрес - Москва, Пресненская наб., д. 10, помещ. I, эт. 41, комн. 6

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