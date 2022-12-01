Уватский краевед проводит экскурсии по ямщицкой слободе Демьянского яма

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Краевед Валентин Поспелов разработал исторический экскурс, во время которого рассказывает об образовании Осинника, Стерховой Горы, Буренского и Кошелевой. Все эти населенные пункты - это ямщицкие слободы Демьянского яма.

В число приоритетных направлений развития Уватского района в 2023 г. вошло привлечение туристов. Экскурсия Валентина Поспелова - один из предполагаемых туристических маршрутов. В него войдёт и районный краеведческий музей "Легенды седого Иртыша", где наибольший интерес вызывают зал Золотой Бабы и чучела мамонтов в натуральную величину, сообщает пресс-служба администрации района.

В планах муниципалитета на 2023 год - благоустройство сел и деревень, переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

"На 2023 год у нас запланировано немало работ связанных со строительством и ремонтом. Это касается, прежде всего, социальных учреждений в разных сёлах, домов культуры, спортивных площадок, благоустройства парков и скверов, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Нашему "Туртасскому" коммунальному предприятию предстоят работы по повышению энергоэффективности, улучшению качества тепло- и водоснабжения. В новом году продолжим переселять людей из ветхого и аварийного жилья".