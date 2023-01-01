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Активный отдых в новогодние каникулы рекомендуют тюменские специалисты

Общество, 08:59 01 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В движении рекомендуют провести начало нового года тюменские врачи. У многих взрослых программа на праздник ограничивается застольем, но это очень непродуктивно.

Как отметила заведующий отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 8 Анастасия Гук, после недели, проведенной за столом, будет крайне тяжело возвращаться к работе. Вместо бодрости и прилива сил появится ощущение спада и подавленности.

Активный отдых всей семьей позволит не только избежать праздничной гиподинамии, но и отлично провести время с близкими, зарядившись новыми позитивными эмоциями.

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