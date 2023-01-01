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Признаки обморожения напомнили тюменцам врачи скорой помощи

Общество, 09:49 01 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Белой, похожей на фарфор, становится кожа при обморожении. Чаще всего страдают лицо, нос, щеки, уши, руки и пальцы ног.

Такие признаки обморожения перечислил врач Станции скорой медицинской помощи г. Тюмени Олег Нестеров.

По его словам, ни в коем случае не рекомендуется растирать обмороженные участки снегом, можно повредить верхние слои кожи, внести инфекцию, и тогда возникнет воспаление. Можно самостоятельно греть обмороженный участок — варежкой, рукой, шарфом. По возможности нужно зайти в теплое помещение.

Нужно помнить, что в мороз не стоит долго находиться на свежем воздухе, чувство холода сильно притупляет и алкоголь, пишет "Вслух.ру".

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