Признаки обморожения напомнили тюменцам врачи скорой помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Белой, похожей на фарфор, становится кожа при обморожении. Чаще всего страдают лицо, нос, щеки, уши, руки и пальцы ног.

Такие признаки обморожения перечислил врач Станции скорой медицинской помощи г. Тюмени Олег Нестеров.

По его словам, ни в коем случае не рекомендуется растирать обмороженные участки снегом, можно повредить верхние слои кожи, внести инфекцию, и тогда возникнет воспаление. Можно самостоятельно греть обмороженный участок — варежкой, рукой, шарфом. По возможности нужно зайти в теплое помещение.

Нужно помнить, что в мороз не стоит долго находиться на свежем воздухе, чувство холода сильно притупляет и алкоголь, пишет "Вслух.ру".